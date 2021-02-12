Gercüş’te 65 yaş ve üzerine korona aşısına başlandı

Türkiye genelinde başlatılan 65 yaş korona virüs aşılama çalışmaları Batman’ın Gercüş ilçesinde de başladı.

Sağlık Bakanlığının korona virüs pandemisi ile mücadele kapsamında başlattığı aşılama programı hızla devam ediyor. Program dahilinde ilerleyen aşılamada 2. doz aşılanmasına başlanan sağlık görevlilerinin ardından, sıra 65 yaş ve üzeri vatandaşlara geldi. Gercüş’te 65 yaşındaki vatandaşların aşılanmasına bugün itibarıyla başlandı. Bu vatandaşların aşılanması ile 1. aşamada yer alan tüm grupların ilk doz aşılanması tamamlanmış oldu.

Aşı olan vatandaşlar sağlık çalışanlarına teşekkür ettiler.