Gercüş’te 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları

Batman’ın Gercüş ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı törenle kutlandı.

Gercüş’te 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla hükümet konağı bahçesinde tören düzenlendi. Törene Gercüş Kaymakamı Muhammed Öztaş, Belediye Başkan Vekili Ali Öner, Cumhuriyet Savcısı Mustafa Ağırbaş, İlçe Jandarma Komutanı Eren Aksu, İlçe Emniyet Amiri Yusuf Önal, İlçe Milli Eğitim Müdürü Şehabeddin Konakçı, kurum amirleri ve öğrenciler katıldı. Törende saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşının okunmasının ardından yaptığı konuşmayla cumhuriyetin önemini anlatıldı.