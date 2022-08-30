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Gercüş Kaymakamı Öztaş göreve başladı
Batman’da Gercüş Kaymakamlığına atanan Muhammed Öztaş, görevine başladı.
BATMAN 30.08.2022, 12:12
Batman’da Gercüş Kaymakamlığına atanan Muhammed Öztaş, görevine başladı.
Cumhurbaşkanlığı atama kararı ile Tutak Kaymakamlığı’na atanan ve 19 Ağustos 2022 tarihli İçişleri Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü’nün onayı ile Gercüş Kaymakamı olarak görevlendirilen Kaymakam Öztaş, geldiği Batman’ın Gercüş ilçesinde yeni görevine başladı. Öztaş’ın iyi derecede Arapça ve İngilizce bildiği belirtildi.
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