Gençler "Bir Kardeşlik iklimi’’ projesi ile gönüllerince eğlendi

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından desteklenen, Batman Gençlik Merkezince yürütülen ‘’Bir Kardeşlik İklimi’’ projesi çerçevesinde Kozluk Gençlik Merkezi 24 öğrenciyi Kastamonu Yolkonak Gençlik kampına götürdü. Gençler, kampta çeşitli sportif faaliyetlerle doyasıya eğlendi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından desteklenen, Batman Gençlik Merkezince yürütülen ‘’Bir Kardeşlik İklimi’’ projesi çerçevesinde, Kozluk Gençlik Merkezine başvuru yapan gençleri Kastamonu Yolkonak Gençlik Kampına götürdü. Gençler kampta çeşitli sportif faaliyetlerle doyasıya eğlendi. Gençlik ve Spor Bakanlığının desteklediği bu projede, Türkiye’nin her tarafından 12-25 yaş aralığı gençlerin başvurusunu alarak, Türkiye’nin çeşitli yerlerindeki Gençlik Kamplarına götürüyor. Güneydoğu Anadolu Bölgesinden 44, Türkiye genelinden 280 kişi Kastamonu Yolkonak Gençlik kampına katıldı. Kampa katılan gençler; at biniciliği, dağ bisikleti, deniz ve havuz etkinlikleri, halk oyunları, okçuluk, mini golf, rafting, kitap okuma etkinliği ile tiyatro ve müzik etkinliği gibi çeşitli sportif ve kültürel faaliyetlerde bulundu.

Kozluk Gençlik Merkezi Müdürü Abdülbasit Alağaş, gençlerin sosyal, kültürel, sportif, gönüllülük ve kişisel gelişimini sağlamayı amaçladıklarını belirterek, "Yenilikçi, ilkeli ve sorumlu yaklaşımımızla, gençlik kamplarının gençlerimizin maddi ve manevi gelişiminde önemli bir kilometre taşı olduğunu düşünüyoruz. Bu doğrultuda sosyal, sportif, kültürel ve kişisel ihtiyaçlara cevap veren, modern gençlik kampları oluşturmak, sayılarını ülke genelinde yaygınlaştırmak için çalışıyoruz’’ dedi.