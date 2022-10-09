Garzan Barajı ve Çayı’na 750 bin adet balık salındı

Batman’ın Kozluk ilçesinde balık çeşitliliğinin arttırılması ve popülasyonun zenginleştirilmesi amacıyla Garzan Barajı ve Garzan Çayı’na 750 bin adet balık salındı.

Tarım ve Orman Bakanlığının Su Ürünleri Kaynaklarının Sürdürülebilir Yönetimi Projesi çerçevesinde Kozluk ilçesinde bulunan Garzan Barajı ve Garzan Çayı’nda üç farklı bölgeye 150 bin sazan ve 600 bin şabut olmak üzere 750 bin adet balık salımı gerçekleştirildi. Kaymakam Ekrem Güngör, kurum amirleri ve çocukların katılımı ile gerçekleştirilen etkinlikte binlerce balık yavrusu ilçenin serin sularına bırakıldı.

Kaymakam Güngör, ’’İlçemizin yukarı kesimlerinden eriyen kar sularıyla beslenen akarsularımız yıl boyunca serinliğini korumaktadır ve birçok su canlısı için uygun yaşam alanına sahiptir. Salımlarını gerçekleştirdiğimiz balıkların gelişme evrelerini tamamlayabilmeleri için 2 yıl süre ile avlanmaların gerçekleştirilmemesi önem arz etmektedir” dedi.

Etkinlik sonrası Kaymakam Güngör çocuklara hediyeler dağıtarak, onlarla beraber uçurtma uçurma etkinliğine katıldı.