Furkan Kara emin adımlarla ilerliyor

Süper Lig ekiplerinden Karagümrük Spor Kulübünde forma giyen Furkan Kara, yeteneği ve performansı ile ümit vaat eden futbolcular arasında gösteriliyor.

20 yaşındaki genç sol bek, 2012 yılında Zeytinburnu Damlaspor’da başladığı futbol kariyerinde zirveye adım adım yaklaşırken, Karagümrük ile yollarının kesiştiği günden itibaren çizdiği başarılı grafik de dikkat çekiyor. Kısa sürede altyapıda göz dolduran genç yetenek, ilk kez profesyonel olduğu 2019 yılında Türkiye Kupasında Göztepe ile oynanan maçta forma giydi. Güçlü fiziği ve sağlam kondisyonu ile bu sezon yeniden Karagümrük formasını terletmeye devam eden Kara; “Bu günlere disiplinli çalışma ve tecrübeli hocalarımızın katkıları sayesinde geldim. Çok çalışıyorum, inanıyorum ve güç depoluyorum. Yaşantıma, yediğime, içtiğime dikkat ediyorum. Profesyonellik, öz güven ve hırs benim anahtar kelimelerim. Performans grafiğime de bunu yansıttığıma eminim” dedi.