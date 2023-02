Fırsatçılık yapan kasaplara tepki

Batman Kasaplar Derneği Başkanı Mehmet Ali Rüzgar, ülke olarak zor zamanlardan geçtiğimizi ve bunu fırsat bilerek et fiyatında fahiş artışta bulunanlara tepki gösterdi.

Batman Kasaplar Derneği Başkanı Mehmet Ali Rüzgar, büyükbaş besicilerin yem, yakıt ve diğer maliyetlerin artmasını neden olarak göstererek zam yaptıklarını ancak en son bahsi geçen yem, yakıt ve diğer maliyetlere herhangi bir zam yapılmadığını hatta arpa fiyatlarının üç ay öncesine göre düştüğünü söyleyen Rüzgar, bu zamların kabul edilecek bir durum olmadığını belirtti.

İki-üç aydır her nedense her hafta karkas etinin kilogram fiyatına beşer TL zammın gelmesi manidar olduğunu Rüzgar, "Fiyat artışına defalarca tepki gösterip hükümeti ve diğer ilgili mercileri uyardık fakat maalesef bir sonuç alamadık. Üstelik bu zamlar yetmezmiş gibi depremi fırsat bilip daha milletçe yaralarımızı sarmaya uğraşırken kırık TL gibi büyük bir zam yapmaları ne vicdana nede insanlığa sığar bu resmen fırsatçılıktır. Bakanlık muhakkak bu fırsatçılığa acilen dur demesi ve gerekli denetimleri yapması gerekmektedir. Yoksa asgari ücretle çalışan vatandaşlarımız kırmızı et yiyemez hale gelir. İki ay öncesine kadar kırmızı etin kilosu 160 TL iken şu an kırmızı dana eti kilosu 220 ile 230 TL arasında satmaktan rahatsızlık duyuyoruz" dedi.

Rüzgar, yaptığı açıklamanın devamında, “Deprem felaketinden dolayı herkesin seferber olduğu şu günlerde milletçe bu yükü hep beraber hafifletmemiz gerekir. Büyükbaş besicilerinin bunu fırsata dönüştürüp zam yapmaları kabul edilemez. Hükümet bir an evvel bu fırsatçılara dur demeli ve bir an önce müdahale etmesi ve gerekli denetimleri yapması gerekir. Büyükbaş besicilere de bir çift sözüm var, bu zor günlerimizi atlatmak ve önümüzdeki Ramazan ayını da hesaba katarak vicdanlı ve merhametli olmaya davet ederek fiyatları makul düzeye çekmelerini istiyorum” ifadelerinde bulundu.