Emniyet ekipleri muhtarlarla buluştu

Batman’da Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü tarafından 2022 yılı 1. sorumluluk alanı huzur toplantısı yapıldı.

Toplum destekli polisliğin polis teşkilatı ile halk arasındaki ilişkiyi güçlendirdiğini aktaran Toplum Destekli Polislik Şube Müdürü Hakan Nakışyapar, “2022 yılı ilk 6 ayında 14 çalışmayla toplam 2 bin 122 öğrenciye bilgilendirme çalışması yapılmıştır. İlimizde birçok noktada stantlar kurarak, KADES uygulaması hakkında bilgilendirme faaliyetleri yapılmaktadır. Muhtarlarımız aracılığıyla vatandaşlarımız tarafından iletilen durumlar tarafımızca ilgili birimlere iletilmektedir. 2022 yılı ilk 5 ayı içerisinde gelen bildirimlerden 16 tanesi asayiş şube müdürlüğüne, 1 tanesi çocuk şube müdürlüğüne, 15 tanesi narkotik şube müdürlüğüne, 2 tanesi trafik tescil ve denetleme şube müdürlüğüne ve 14 tanesi belediyeye olmak üzere yönlendirilmeler yapılmıştır. 14 metruk bina için bildirim yapıldı. Yıkılması için işlem başlatılan metruk bina sayısı 11, belediyeden cevap beklenen bina sayısı 2 ve izole altına alınan bina sayısı 1’dir” dedi.

“Batman 37. sırada”

Yapılan uyuşturucu operasyonları ve en iyi narkotik polisi anne uygulaması hakkında bilgi veren Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Murat Dokumacı ise, “İlimiz narkotik maddeler yönünden hem hedef hem de geçiş güzergâhında. 2022 yılı uyuşturucu risk raporuna göre Batman, uyuşturucu kullanımında 81 arasında 37. sırada. Son 3 yılda uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik 543 operasyon yapılmış, 953 şüpheli yakalandı. Uyuşturucu madde kullanan şahıslara yönelik 2 bin 197 operasyon yapılmış 2 bin 953 kullanıcıya adli işlem yapılmıştır. Son üç yılda 3 ton 470 kilo kubar esrar, 48 kilo toz esrar, 154 kilo metamfetamin, 8 kilo eroin, 5 kilo bonzai ve 13 bin 333 adet uyuşturucu hap ele geçirilmiştir. En çok operasyon yapılan mahalleler arasında Bahçelievler, Kültür, Yeni Mahalle, İluh, Gültepe ve Seyitler Mahallesi yer alıyor. il merkezinde 264 metruk bina tespit edilmiş 242’si yıkılmış, 22’sinin belediyedeki işlemleri devam etmektedir. Uyuşturucu ve madde bağımlılığı ile mücadelede En İyi Narkotik Polisi Anne Projesiyle bugüne kadar 13 bin 348 anne ve anne adayına bilgilendirme yapıldı” şeklinde konuştu.

Toplantıya, Toplum Destekli Polis Şube Müdürü Hakan Nakışyapar, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürü 3. Sınıf Emniyet Müdürü Süleyman Şahin, Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Şube Müdür Vekili Emniyet Amiri Süleyman Şahin, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdür Vekili Emniyet Amiri Hüseyin Ertuğrul Kafkas, Asayiş Şube Müdürü Vekili Emniyet Amiri Salih Öksüz, Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdür Vekili Emniyet Amiri Fatih Karadeniz, İl Emniyet Müdür Yardımcısı 2. Sınıf Emniyet Müdürü Fatih Mehmet Ersoy ve merkeze bağlı 49 mahalle muhtarı katıldı.