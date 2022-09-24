Ekremoğulları’nın aracılığıyla, ‘yine barış kazandı’

Ekremoğulları Grup Yönetim Kurulu Başkanı iş insanları ve Batmanlı kanaat önderlerinden Esat Ekremoğlu ve Selami Ekremoğlu, yeni bir barışın sağlanmasına daha vesile oldu.

Yaklaşık 3 ay önce Batman - Siirt çevre yolunda yaşanan trafik kazasında 13 yaşındaki Salih Ücan hayatını kaybetmiş, 12 yaşındaki İslam Düzgün ise ağır yaralanmıştı. Ekremoğulları Grup toplantı salonunda yapılan barış görüşmesine Bayka ve Uçan ailelerinin büyükleri katılım sağladı. İş adamı ve kanaat önderi Esat Ekremoğlu’un öncülüğünde iki aile arasında yapılan uzun görüşmelerin ardından taraflar barışı seçti. Barış her zaman kazanmalıdır diyen Ekremoğulları Grup Yönetim Kurulu Başkanı ve Batman kanaat Önderlerinden Esat Ekremoğlu, “Batman’da Dereveri Aşireti platformu ve Ekremoğulları olarak yaptığımız büyük barışlardan birini daha bugün gerçekleştirdik. Batman’da üç ay önce Siirt çevre yolunda yaşanan trafik kazasında iki ağır yaralı bir ölü vatandaşımız vardı. Bununla alakalı bugün iki aileyi bir araya getirerek barışmalarına vesile olduk. Bundan sonraki süreçlerde inşallah daha büyük barışlar yaparak Batman halkımıza yardımcı olmaya çalışacağız” dedi.

Barış programı okunan yapılan dualarla son buldu.