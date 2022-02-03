Dt. Ademhan, "İmplant tedavisi artık korkulacak bir tedavi değil"

Uzman Dt. Onur Ademhan, ağız diş ve çene sağlığı ile bilgiler vererek, implant tedavisinin artık korkulacak bir tedavi olmadığını söyledi.

Frankfurt ve Londra’da implantoji üzerine eğitimler alan Uzman Dt. Onur Ademhan implant tedavisinin detayları hakkında bilgi verdi. Sedasyon sayesinde yapılacak tedavi göz açıp kapama süresine indiğini belirten Dt. operasyon öncesi hastaya damar yoluyla verilen sedatif ilaç hastanın birkaç dakika içerisinde derin bir uykuya geçmesini sağladığını söyledi. Ademhan, "İşlem bitince hasta aradaki süreci hatırlamaz. Bu yöntemle siz hastalarımızın yaşayacakları bulantı refleksinin de önüne geçmiş oluruz ve uyandığınızda hiçbir şey hatırlamayacağınız için diş operasyonlarına karşı korkularınızı da yenmiş olursunuz. İmplant ameliyatı genel anestezi ile yapılacağı için öncesinde uygunluk kontrolü yapılmaktadır. Eğer genel anesteziye engel bir durum varsa öncelikle bu durum sonlandırılır ve daha sonraki bir zaman tedavi gerçekleşir. Sorun olmadığı var sayılırsa genel anestezi için hastaya solunum ya da damar yoluyla anestezi verilir ve ameliyat ortamında implant gerçekleştirilir. İmplantta çene içerisindeki kemiğe bir vida yerleşimi yapılır ve bu vida titanyum malzemeden olduğu için birkaç ay içerisinde kolayca Kemikle bütünleşir. Bu aşamadan sonra artık implantın üzerine porselen gibi malzeme ile üretilen diş eklemesi yapılacaktır. Ancak en önemli aşama olan ameliyat bölümü ağrısız şekilde tamamlanır. Yani hasta kişi en son ilaç aldığını hatırlayacaktır.

Klinik olarak tüm cerrahi operasyonlardan önce işlem yapılacak bölgeye lokal anestezi uygulayarak tam anlamıyla uyuşma sağlandığı vakit müdahaleye başlamaktayız. Sedasyonla uyutarak implant lokal anestezi işlemi hastalarımızın operasyon esnasında hiçbir ağrı hissetmemelerini sağlasa da bazı hastalarımız operasyona dair korkularını yenemedikleri için tedaviden kaçınmaları söz konusu olabilmektedir. Bu durumda klinik olarak hastalarımıza bir alternatif sunmaktayız, bu da uyutularak implant yapmaktır. Bu yöntem sayesinde hastamız operasyon esnasında derin bir uykuda olduğu için hiçbir şey hatırlamaz ve adeta onlar için operasyon göz açıp kapayıncaya kadar bitmiş olur. Gerekli şartlar altında bir anestezi uzmanının müdahalesi ile hasta derin bir uykuya dalar. Sedasyonla uyutma yöntemi genel anestezi ile benzerliklere sahip olsa da genel anesteziden farklı bir uygulamadır. Hasta verilen ilaçlarla uyku haline alınır. Hasta uyku esnasında hiçbir ağrı hissetmez fakat hekimin komutlarına karşılık verebilir. Sedasyon esnasında hastanın solunumu açıktır; nefes alıp verir" diye konuştu.