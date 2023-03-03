Dikilen tekstil ürünleri ve üretilen sıvı sabunlar deprem bölgesi Malatya’ya gönderildi

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen deprem felaketinin ardından depremzede vatandaşlara çeşitli yardımların yapıldığı Batman Üniversitesinde, tekstil atölyelerinin bağışladıkları kumaşlarla gönüllüler tarafından dikilen tekstil ürünleri ve üniversitede üretilen sıvı sabunlar, depremin etkilediği illerden olan Malatya’ya gönderildi.

Merkez Kampüste bulunan tekstil atölyelerinde üniversite öğrencileri, akademik ve idari personelinin yanı sıra gönüllü vatandaşlar tarafından dikilen tunik, tayt, bluz ve pijama gibi tekstil ürünleri ve kimya atölyesinde üretilen sıvı sabunlar, depremden etkilenen vatandaşlara ulaştırılmak üzere yola çıkarıldı.

Tekstil ürünlerinin dikimi ve sıvı sabun üretimlerinin gönüllü öğretim elemanları ve öğrenciler tarafından yapıldığını ifade eden Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İdris Demir, amaçlarının bölgedeki vatandaşların ihtiyaçlarını bir nebze de olsa karşılamaya çalışmak olduğunu söyledi. Batman Üniversitesi olarak depremin ardından çeşitli çalışmalar yürüttüklerini dile getiren Rektör Demir, “Deprem felaketinin ardından yardım kampanyası başlattık. Toplanan yardımların malzemelerinin bulunduğu iki tırı, deprem bölgelerine gönderdik. İl koordinasyon kurulu tarafından alınan kararlar doğrultusunda otobüs ve ambulanslarımızı afet bölgelerine ulaştırmak üzere yola çıkardık. Arama kurtarma çalışmalarına destek vermek amacıyla üniversitemize ait kepçe ile kepçe operatörü personelimizi Adıyaman’a; ayrıca 3 otobüs, 1 minibüs ve 1 hasta nakil aracımızı da personeliyle birlikte deprem bölgesine görevlendirdik. Depremden etkilenen vatandaşlarımızın hijyen ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla daha önce 880 bidon sıvı sabunu deprem bölgelerine ulaştırdık. Bugün üçüncü yardım aracımızı yola çıkardık. Bu yardım aracında, üniversitemizde üretilen 160 bidon sıvı sabun ve Batman’daki tekstil atölyelerinin kumaş bağışlarıyla yine üniversitemizde ürettiğimiz tekstil ürünleri bulunuyor. Bu ürünleri, Malatya’ya ulaşması için yola gönderdik. Depremden etkilenen vatandaşlarımızın bizlere ihtiyacı var. Onlarla yardımlaşmaya devam etmek vicdani bir sorumluluk. Biz de elimizden geldiğince sıvı sabun üretimini, kumaş bağışları devam ettikçe de tekstil ürünlerinin üretimini aralıksız sürdüreceğiz” dedi.