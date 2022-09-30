Dicle karta öğrenci ve veliler yoğun ilgi gösteriyor

Batman’da yeni eğitim-öğretim sezonunun başlamasıyla birlikte otobüs kartlarına öğrenci ve velileri yoğun ilgi gösteriyor.

Batman Belediyesi’nin indirimli olarak sunduğu toplu taşıma kartlarına müracaatlar her geçen gün artıyor. Batman Belediyesi İşletme ve İştirakler Müdürlüğü bünyesinde faaliyet yürüten Dicle Kart bürosuna okulların açıldığı ilk günden bu yana günlük ortalama 500’ün üzerinde müracaatın olduğunu belirten yetkililer, “Dicle Kart’a sadece öğrenciler değil, ilimize ataması yeni yapılan öğretmenlerin de ilgisi büyük” ifadelerine yer verildi.

İndirimli Dicle Kart’ın alınabilmesi için 1 adet fotoğraf, nüfus cüzdanı (kimlik fotokopisi), öğrenci olduğuna dair e-devlet’ten veya okullarından alınacak belge ile 20 TL kart ücretinin yatırılması halinde yapılacak müracaatlar sonucu kartlar birkaç gün içinde hazır hale getiriliyor.

İndirimli kartlara 80 TL ödenmesi halinde bir öğrenci aylık olarak 100 defa indi-bindi yapabiliyor.