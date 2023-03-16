Depremzedelerin dilek fenerine yazdıkları duygulandırdı

Batman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Süveybe Ana Kız Yurdu’nda kalan depremzede çocuklar, düzenlenen etkinlikte dilek fenerlerini gökyüzüne bıraktı. Çocukların fenerlere yazdıkları ise duygulandırdı.

Petrolkent Gençlik Merkezi’nde düzenlenen etkinlikte gökyüzüne dilek fenerleri bırakan depremzede çocukların "Allah’ım bir daha depremler olmasın", "Çocuklar, anneler, babalar, kardeşler ve insanlar ölmesin", "Sevdiklerime bir an önce kavuşmak istiyorum", "Okuluma, arkadaşlarıma, mahalleme ve evime dönmek istiyorum" şeklindeki dilekleri duygulandırdı. Gökyüzüne çocukların bıraktığı dilek fenerlerinin son derece anlamlı ve duygusal olduğunu belirten Petrolkent Gençlik Merkezi Müdürü Osman Veysel Özdaş, küçük misafirlerle güzel vakit geçirmeye devam edeceklerini söyledi.