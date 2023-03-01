Deprem çalışmalarına destek veren personele teşekkür belgesi verildi

Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İdris Demir, 6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve birçok şehrimizi etkileyen deprem felaketinin ardından deprem bölgesindeki vatandaşlara destek vermek amacıyla yapılan çalışmalarda seferber olan üniversite personeline teşekkür belgesi verildi.

Teşekkür belgelerinin takdim edilmesinin ardından konuşan Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İdris Demir, deprem felaketinin yaşanmasından sonra tüm personelimizin deprem bölgesine destek sunmak amacıyla seferber olduğunu dile getirdi. Depremden etkilenen vatandaşlara yönelik farklı çalışmalar yürüttüklerini söyleyen Rektör Demir, deprem bölgesindeki yetkililerden ve vatandaşlardan olumlu dönütler aldıklarını belirterek bir vatandaşın küçük bir derdine dahi çare olabilmelerinin amaçlarına ulaştıklarının göstergesi olduğunu ifade etti. Üniversite personelinin yardım ve destek çağrılarına büyük bir yardımlaşma ve birlik ruhuyla seferber olmasının gurur verici olduğunu kaydeden Rektör Demir, şimdiye kadar yapılan çalışmalara destek olan tüm personele teşekkür etti.