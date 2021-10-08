Ses sanatçısı ve sunucu Dila Tezemir, kendisini en çok mutlu eden şeyin çocuk gülümsemesi olduğunu belirterek; “Çocuklar benim kırmızı çizgim” dedi.

Ses sanatçısı ve sunucu Dila Tezemir, çocuklar için gönüllü olarak yürüttüğü sosyal sorumluluk projeleri hakkında açıklamalarda bulundu. Tezemir, ‘Ufukta Umut Var’ adlı Youtube programıyla çok sayıda çocuğun hayallerini gerçekleştirmiş olmanın kendisini en mutlu eden şey olduğunu söyledi. Sosyal sorumluluk projelerinin kendisini çok heyecanlandırdığını anlatan Tezemir; “Hayatım boyunca çocuklar benim kırmızı çizgim oldu ve en çok beni mutlu eden şey onların gülümsemesi, bu nedenle ekran dışında da yaptığım şeyi daha çok insana ulaşabilmek ve yardımlaşmayı arttırmak adına yapılması gerektiğini düşündüm” diye konuştu.

‘Ufukta Umut Var’ projesinin nasıl doğduğunu anlatan Tezemir; “Her çocuğun mutlak surette bir odası olması yönünde bir hayali vardır. Kiminin ailesi imkanları doğrultusunda bu hayali gerçekleştirir, kimi çocuğunun hayal kurmasına izin vermeden bu işi halleder ama bir de madalyonun diğer tarafında olan çocuklar var, işte biz o noktada devreye giriyoruz. Onların kurdukları hayali gerçekleştirip onlara kendilerine ait oda hazırlıyoruz. Ayrıca durumlarına göre de varsa başka ihtiyaçları onları gideriyoruz, bunu bazen ekrana yansıtıyoruz bazen de yansıtmıyoruz” şeklinde konuştu.

Çocuk gülerse dünyanın güldüğünü söyleyen Tezemir; “Hedefim zaten çok açık, çocuklar gülerse dünya güler, ben de bunun için ne gerekiyorsa yapmaya çalışıyorum” diye konuştu.