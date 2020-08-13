Çalışanların yeşil sevgisi sağlık ocağını botanik bahçeye çevirdi

Batman’ın Sason ilçesi Aile Sağlık Merkezinde çalışan doktor ve hemşirelerin yeşil sevgisi sağlık merkezini adeta botanik bahçesine çevirdi.

Sason Toplum Sağlığı Merkezine gelen hastalar, gördükleri onlarca çiçek çeşitleri karşısında şaşkınlığını gizleyemiyor. Sağlık merkezinde gördüğü çiçek çeşitleri arasında hatıra fotoğrafı çekmeyi ihmal etmeyen hastalardan Şefik Ebinç, çocukluğundan beri içinde oluşan hastane ve sağlık ocağı korkusunu çiçekleri görünce unuttuğunu ifade ederek, aile sağlık merkezine gelen hastalarda psikolojik rahatlama olduğunu ve kendini evindeymiş gibi hissettiğini söyledi. Aile Toplum Sağlığı Merkezi bahçesini çeşitli meyve ağaçlarıyla donatan çalışanlar, merkezin salonunu da onlarca çiçek çeşidiyle donatarak adeta botanik bahçeye çevirdi.