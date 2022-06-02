Bölge hafızları Batman’da yarıştı

Batman il müftülüğü ev sahipliğinde 7 ilin katılımıyla erkek din görevlilerinin katıldığı hafızlık yarışması Ahmet Güneştekin Kültür ve Sanat Merkezi’nde yapıldı.

Hafızlık yarışması Elazığ, Malatya, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Mardin il birincilerinin katılımıyla gerçekleşti. Programa il müftüsü Nihat Kök, il müftü yardımcısı Mehmet Tahir Pekim, Batman üniversitesi öğretim görevlisi İsa Hızıroğlu, Din Kültürü ve Ahlak bilgisi öğretmeni Abdurrahman Uraz, komisyon başkanı Mushafları inceleme kurul üyesi Hüseyin Küçük ve vatandaşlar katıldı.

Burada konuşan İl Müftüsü Nihat Kök, ’’Başkanlığımızca uzunca yıllardır ülkemizde din görevlileri arasında gerek kadın gerek erkek Kur’an’ı Kerim’i güzel okuma, ezan okuma, hutbe sunumu ve hafızlık yarışmaları öteden beri yapılıyor. Bugün de bizim ilimizde erkek din görevlileri arasında hafızlık bölge yarışmasını yapacağız inşallah" dedi.

Hafız yarışmasında birinciye bir tam altın, ikinciye yarım altın, üçüncü olan yarışmacıya ise çeyrek altın ile ödüllendirilirken diğer yarışmacılar da gram altın ile ödüllendirildi.