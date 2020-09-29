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Böğürtlende sonbahar hasadı başladı

BATMAN'IN SASON İLÇESİNDE, TÜTÜN YETİŞTİRİCİLİĞİNE ALTERNATİF OLARAK YETİŞTİRİLEN BÖĞÜRTLENDEN İLKBAHAR VE YAZ DÖNEMİNDE YÜKSEK VERİM ELDE EDEN ÇİFTÇİLER, SONBAHAR HASADINA BAŞLADI.

BATMAN 29.09.2020, 12:39
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Böğürtlende sonbahar hasadı başladı

Batman’ın Sason ilçesinde, tütün yetiştiriciliğine alternatif olarak yetiştirilen böğürtlenden ilkbahar ve yaz döneminde yüksek verim elde eden çiftçiler, sonbahar hasadına başladı.

Devletin sağladığı yüzde 80 hibe desteği ile böğürtlen yetiştiriciliği yapan çiftçilerden Mehmet Çaça, Kelhasan köyünde 6 aileye verilen destekle kurulan böğürtlen bahçelerinin iyi gelir getirmesinin ardından böğürtlen yetiştiriciliğinin ilçe geneline yayıldığını ifade etti. Çaça, "GAP Bölge Kalkınma İdaresinin desteğiyle ilçemizde kurulan böğürtlen bahçelerinde bu yıl ilkbahar ve yaz döneminde yaptığımız hasatlardan çok memnunduk, iyi gelir elde ettik. Sonbaharda ürün çok azaldığı için yaptığımız hasadı kışa hazırlıkta kullanıyoruz. Bu hasadı reçel ve pekmez yapımında kullanıyoruz. Devletin verdiği destek çiftçinin yüzünü güldürdü. Kimseye muhtaç olmadan kendi kapımızda, kendi bahçelerimizde çalışarak geçimimizi sağlıyoruz. Allah devletimize zeval vermesin” dedi.

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