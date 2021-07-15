Beşiri’de AFAD eğitim çadırı kuruldu

Batman’ın Beşiri ilçesinde Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) tarafından Cumhuriyet Meydanında eğitim çadırı kuruldu.

AFAD eğitim çadırını ziyaret eden kaymakam Mahmut Şener “Bir hafta süreyle kurulu kalacak çadırımıza yaz Kur’an Kursları bünyesindeki öğrenciler ile ’Telafide Bende Varım’ kapsamında okullarımızdaki öğretmen ve öğrencilerimiz katılacaklar. Ayrıca tüm vatandaşlarımızı da Cumhuriyet Meydanında kurulu olan çadırımıza bekliyoruz” dedi.

AFAD Eğitim Uzmanı Hüseyin Yıldırım tarafından verilen eğitime Beşiri Kaymakamı Mahmut Şener, Batman AFAD Müdür Vekili Sait Yel, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Hakan Arıkan, İlçe Emniyet Amiri Bilal Çil, Yazı İşleri Müdürü Ersin Çelik, Milli Eğitim Müdürü Hüsamettin Akın, jandarma personelleri ile ilçedeki öğretmen ve öğrenciler katıldı.