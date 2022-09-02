Belediye hayvan barınağı bölgenin en büyük barınağı olmaya aday

Batman Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ekrem Canalp, yapımı devam eden Batman Belediyesi Hayvan Tedavi, Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’nin inşaatını gezerek çalışmaları yerinde inceledi.

Hayvan barınağı alanında incelemelerde bulunarak teknik personelden çalışmalar hakkında bilgi alan Vali Canalp’e Belediye Başkan Yardımcıları Muzaffer Özkan ve Metin Gürbüz, belediye birim müdürleri ve teknik personel eşlik etti.

Köpek padokları, kedi evleri ve idari binayı gezerek hayvan barınağı projesini yerinde inceleyen Vali Canalp, Batman’ın ihtiyaç duyduğu bir hayvan barınağını kısa bir sürede Batman’a kazandıracaklarını belirtirken hayvan barınağı projesinde her ayrıntıya önem verilmesini istedi. 45 dönüm alan üzerinde inşa edilen ve bölgenin en büyük hayvan barınağı olmaya aday projenin merkezi binanın tedavi kısmında 2 adet ameliyathane, 2 adet muayene odası, röntgen odası, 2 adet anneli yavru bakım odası, 6 adet post operatif, laboratuvar, eczane ve ilaç deposu, yoğun bakım odası bulunuyor.

Batman Belediyesi Hayvan Tedavi, Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi projesinde kedi evi, kedi uyuz birimi, dişi ünitesi, erkek ünitesi, yavru ünitesi, anneli yavru ünitesi, engelli ünitesi, yasaklı ırk birimi, köpek uyuz birimi, mama deposu, ilaç deposu ve biosidal ilaç deposu yer alacak. Kapalı, yarı açık gölgelikli ve açık toprak zemin olmak üzere köpek padokları ve oldukça fazla köpek barınma kapasitesine sahip proje ayrıca kapalı ve bahçeli olmak üzere kedi evleri ile birçok kediyi barındırma imkanına sahip olacak.

Beslenme ve dinlenmenin yapılacağı üstü kapalı gölgelikli serbest yaşam alanları içerisinde her köpeğe ait birer kulübe ve gölgelik alan oluşturularak sokak hayvanlarının daha sağlıklı ve güvenli bir doğal yaşam alanı içinde yaşamalarına olanak sağlanacak.

Yapımı yüzde 60 civarında tamamlanan hayvan barınağının tedavi merkezi ve padoklar günümüz şartlarına uygun daha modern bir yapıya sahip olacak. Bakım, tedavi ve rehabilitasyon edilecek hayvan sayısının büyük oranda artacağı barınakta, tedaviler daha hijyenik ortamda gerçekleştirilecek ve hayvanlar hayvan refahına uygun şartlarda barınabilecek.

Kent merkezinde özellikle okul, cami ve parkların etrafında bulunan saldırgan sokak hayvanları ile yasaklı ırklar şehirden uzaklaştırılarak daha uygun şartlarda bakım ve rehabilitasyonları gerçekleştirilecek.