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Bayram öncesi mezarlıklarda hummalı çalışma

Batman Belediyesi, kent genelindeki mezarlıklarda bakım ve onarım hizmetini tüm hızıyla sürdürüyor.

BATMAN 07.07.2022, 13:29
Bayram öncesi mezarlıklarda hummalı çalışma

Batman Belediyesi, kent genelindeki mezarlıklarda bakım ve onarım hizmetini tüm hızıyla sürdürüyor.

Batman Belediyesi, yıkılan ve tahrip olan mezarları bakım ve onarımdan geçiriyor. Huzur, Çamlıca ve Karşıyaka Mezarlıkları başta olmak üzere tahrip ve deforme olmuş 28 mezarda bakım, yenileme ve onarım çalışması devam ediyor. Aynı zamanda yaklaşan Kurban Bayramı öncesi defne açık ve kapalı 11 mezarlıkta detaylı temizlik çalışması yapılıyor.

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