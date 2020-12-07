Batmanlılar kısıtlamalara uydu

Batman Valisi Hulusi Şahin, İçişleri Bakanlığı genelgesiyle uygulanan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasına Batmanlıların uyduğunu belirtti.

Batman’ın Türkiye genelinde ve Güneydoğu illeri arasında pandemi konusunda iyi durumda olduğunu belirten Vali Şahin, vatandaşların temizlik, maske ve mesafeye uymaya devam etmelerini istedi. Vali Şahin, "Genel olarak vatandaşlarımız kısıtlamaya uydular. Kısıtlamaya uymayan kişiler hakkında da hem emniyetimiz polis bölgesinde hem de jandarmamız diğer bölgelerde cezai işlem uyguladılar, ama genel anlamda olumlu bir seyir izlediğini söyleyebilirim. Tedbirlerin Batman genel olaraktan tablo olarak pandemi tablosu olarak iyi durumda. Güneydoğu illerinin genelinde bir olumlu tablo var biz de onların içindeyiz. Bu kontrollü hayat ve sokağa çıkma kısıtlamaları da buna katkı sağlayacaktır ve tablomuz daha da olumluya doğru gidecektir diye ümit diyoruz. TEMAM biliyorsunuz mesajımız TEMAM, yani temizlik, maske, mesafe. Bu hastalık gerçekten çok ciddi bir hastalık. Bu hastalık hafife alınacak bir hastalık değil. Dolayısıyla tedbirlerimizi çok sıkı bir şekilde almalıyız. Kişisel olarak bunu kendimize bir davranış haline getirmemiz lazım. Bunu yaparsak bu illetten kısa zamanda kurtuluruz. Bu aynı zamanda pandemi ile de ilgili bir tedbirdi. Çünkü uzaktan eğitimin devam ettiği bugünlerde özellikle gençlerimizin internet hizmetini evlerinde alamadıkları konuşuluyordu. Biz buna da destek mahiyetinde şehrimizin merkezinde genelde parklar olmak üzere meydanlar, terminal, ilçe ve il terminali gibi ana vatandaşlarımızın en yoğun olduğu bölgelerde ücretsiz internet noktaları oluşturduk. Vatandaşlarımızdan da olumlu tepkiler alıyoruz bunları devam ettireceğiz. Bir sonraki aşamada da bilgi evlerine kütüphanelere hem belediyenin hem il kültür müdürlüğüne ait mekanlara da ücretsiz internet hizmeti sunacağı sunacağız" dedi.