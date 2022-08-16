Batmanlı gençlerden sanata yoğun ilgi

Batman Belediyesi, gençleri kötü alışkanlıklardan uzaklaştırarak zamanlarını daha verimli bir şekilde değerlendirmelerine katkı sağlıyor.

Batman Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Ahmet Güneştekin Kültür ve Sanat Merkezinde yaklaşık 10 aydan bu yana Resim Öğretmeni Sevgi Şimşek tarafından resim dersi alan öğrenciler oldukça mutlu.

Farklı çizim tekniğiyle soyut resimlerin yer aldığı eğitimler arasında dünyaca ünlü ressamların fırça ve boyama teknikleri, yağlı boya, karakalem, guaj boya ve akrilik gibi konularda da eğitimler veriliyor.

Farklı yaş gruplarından öğrencinin eğitim gördüğü merkezde çoğu öğrenci; birçok üniversiteye dereceyle girerken, bazı öğrenciler de yurt dışında eğitim alıyor.