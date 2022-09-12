Batmanlı çiftçiler lavanta tarımı için Isparta’ya gitti

Batman Tarım İl Müdürlüğü ile GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı arasında imzalanan işbirliği protokolü çerçevesinde çiftçiler, Isparta’ya teknik gezi programı düzenledi.

Batman Tarım İl Müdürlüğü ile GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı arasında imzalanan işbirliği protokolü çerçevesinde Batman’da çiftçilere yönelik finanse edilen "Lavanta Tarımının Geliştirmesi, Yaygınlaştırması ve Eğitimi Projesi" çerçevesinde lavanta tarımının ve sanayisinin yaygın olduğu Isparta, Bursa ve Antalya illerindeki tıbbi ve aromatik bitkilerinin Batmanlı çiftçilere benimsetilmesi ve yaygınlaştırılması amacıyla 5 teknik eleman ve 9 önder çiftçi ile teknik gezi düzenlendi.

Projenin teknik gezi programı çerçevesinde ilk olarak Isparta Eğirdir Meyvecilik Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünde eğitim çalışmaları, Isparta Kuyucak köyünde lavanta bahçeleri ve lavanta yağı üretim tesisleri gezilerek incelemeler yapıldı.

Ayrıca Batman’da yapılacak olan lavanta üretimi için fide üreten firmalar ve lavanta ürünleri pazarlamasını yapan ihracatçı firmalarla da görüşmeler yapılarak teknik gezi programı tamamlandı.