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MSB: "Hatay’da görev yapan Hudut Kartallarımız, Suriye’den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 7 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede, yakalanan şahıslardan birinin kırmızı bültenle aranan DEAŞ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi."
Batman’ın ilk ’Algoloji’ uzmanı göreve başladı
Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde açılan Algoloji polikliniğine atanan uzman doktor Havva Meltem Mutlucan, hasta kabulüne başladı.
BATMAN 30.11.2021, 15:23
Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde açılan Algoloji polikliniğine atanan uzman doktor Havva Meltem Mutlucan, hasta kabulüne başladı.
Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde açılan Algoloji polikliniğinde hasta kabulüne başlayan uzman doktor Havva Meltem Mutlucan, Batman’a atanmış olmaktan dolayı mutlu olduğunu söyledi. Algoloji Uzmanı Dr. Mutlucan, "Algoloji (Ağrı Polikliniği) vücuttaki ağrıların tedavisinden sorumludur. Bu birimde tedavi edilen ağrı çeşitleri, bel ve sırt ağrılarından romatizma ağrılarına, baş ağrılarından psikosomatik ağrılara kadar geniş bir aralıkta ele alınmaktadır" dedi.