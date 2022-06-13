Batman’ı Muş’a bağlayacak yolda çalışmalar devam ediyor

Batman’ı Muş’a bağlayacak olan ve mesafeyi yarı yarıya düşürmesi beklenen Sason-Muş yolunda çalışmalar devam ediyor.

Yapılan çalışmaları yerinde inceleyen Sason Kaymakamı Murat Mete, Sason’a bağlı Çakırpınar ve Bayramlar köyü yolunda yetkili firma çalışanlarıyla bir araya gelerek yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Kaymakam Mete, “İlçemizde yaşayan vatandaşlarımızın çevre illerinde yaşayan vatandaşlar ile yakından akraba ve aile bağları olmasından dolayı bu yolun kısalması ve daha konforlu hale gelmesi hem ilçemiz hem de çevre ilerde yaşayan vatandaşlarımız için önemlidir. Yolun en kısa sürede tamamlanarak halkımızın hizmetine sunulması için takibimiz devam edecektir” dedi.