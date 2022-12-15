Batman’dan büyük şehirlere uçak seferleri iki katına çıkacak

Batman Valisi Ekrem Canalp, Milletvekili Ziver Özdemir ve Türk Hava Yolları yetkilileriyle yapılan görüşmeler neticesinde Batman’dan Ankara ve İstanbul’a haftalık uçuş sefer sayısının 5’ten 10’a çıkarılacağını söyledi.

Batman’dan Ankara ve İstanbul’a düzenlenecek uçak sefer sayılarının artırılmasına ilişkin yapılan görüşmeler netice verdi. THY Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Batman-Ankara seferleri haftalık 5 sefer iken, 2 Ocak 2023’ten itibaren pazartesi, perşembe ve cumartesi günleri iki sefer, diğer günler ise bir sefer olmak üzere haftalık uçuş sayısı 10 sefere çıkarılacak. İstanbul Havalimanı’na mevcut durumda günde 2 sefer, haftalık 14 sefer düzenlenirken; 25 Mart 2023’ten itibaren günlük 3 sefere, haftalık 21 sefere çıkarılacaktır" denildi.

Uçuş sefer sayısının artmasının bilet fiyatlarına olumlu yansıması bekleniyor.