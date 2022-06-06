Batman’dan 81 milyar adıma büyük destek

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ve Batman Belediyesi Türkiye Çevre Haftası dolayısıyla bir dizi etkinlik düzenledi.

Çevre Haftası dolayısıyla Türkiye genelinde olduğu gibi Batman’da da yürüyüş yapıldı. Valilik binası önünden başlayan ve Atatürk Parkı’nda son bulan yürüyüş ile “81 Milyar Adım Projesi ‘ne katılım sağlandı. Bakanlığın ‘81 Milyar Adım’ mobil uygulamasını indirerek 10 bin adım atan vatandaşlar adına fidan dikildi.

Atatürk Parkı’nda Türkiye’de de eş zamanlı olarak parkın genel temizliği, çuval yarışması, halat çekme yarışması, geri dönüşüm sergisi, atık malzemelerle yapılan çalışmalar ile sıfır atıkla ilgili uzmanların vatandaşlar ve çocukları bilgilendirildiği etkinlikler yapıldı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü ve Batman Belediyesi Başkan Yardımcısı Muzaffer Özkan, 5 Haziran Dünya Çevre Günü ve 1-7 Haziran Türkiye Çevre Haftası’nı kutlandığını söyledi. Özkan, “1-7 Haziran tarihleri arasında Türkiye’de Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı bünyesinde 81 ilde 81 milyar adım ve çevre temizliği bölümünü icra ediyoruz. Bugün 81 ilde 81 milyar yürüyüşü eş zamanlı olarak gerçekleştirdik. Bizim buradaki etkinliğimiz çeşitli geri dönüşüm malzemelerinin oluşması, öğrencilere geri dönüşüm ve sıfır atığı gösteren eğitimler ve çevre etkinlikleriyle devam edecek” dedi.

Program çocuklar için palyaço gösterisi ve farklı etkinliklerin yapılması ardından son buldu.