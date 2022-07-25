Batman’dan 44 öğrenci İzmir’e gönderildi

Gençlik ve Spor Bakanlığınca hayata geçirilen, Batman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yürütülen ‘Biz Bir Takımız Projesi’ ile 44 öğrenci velileriyle birlikte İzmir’deki 3 günlük program dahilinde İzmir’e gönderildi.

Ocak ayında başlayan ‘Biz Bir Takımız’ projesinde eğitim gören 44 öğrenci, kardeş il olarak seçilen İzmir’deki öğrenci ve velileriyle bir araya geldiler. Batmanlı öğrenciler 3 gün boyunca İzmir’de gönüllerince eğlenip, tarihi yerleri gezme fırsatı buldu. Projenin 14 hafta sürdüğünü belirten Proje Koordinatörü ve Batman Gençlik ve Spor Şube Müdürü Mehmet Çiftçi, İzmir gezisinin öğrenci ve veliler için verimli geçtiğini söyledi. Şube Müdürü Çiftçi; “Projede İzmir ile Batman’ın eşleşmesi dolayısıyla öğrenciler karşılıklı olarak her 2 kenti ziyaret etme fırsatı bulacaklar. İlk olarak Batman’dan 44 öğrencimiz birer velisiyle İzmir’e gidip geldi. Bu sayede öğrencilerimizin farklı kültürleri tanımaları, birbirleriyle kaynaşmalarını sağladık. Kentteki 2 okulda 6. ve 7. sınıfta okuyan dezavantajlı öğrenciler arasında yapılan kura ile 22 kız ve 22 erkek öğrencimizi belirlemiştik. 14 hafta boyunca 44 öğrencimizi 5 eğitmenimizle eğitilmelerini sağladık. İzmir programı öğrencilerimiz ve velileri için inanılmaz bir deneyim oldu. Özelikle Çeşme sahili, Bademler köyündeki Türkiye’nin ilk köy tiyatrosu, Angora, Efes, Saat kulesi, İzmir Çarşısı, kemer yolu, suyolu ve daha birçok tarihi eseri öğrencilerimiz velileriyle görme fırsatı buldular. Yine efe oyununa karşılık Batmanlı öğrenci ve velilerimiz halay çekerek hep birlikte eğlendiler. Bizlere her türlü konuda destek olan bakanlığımıza, İzmir ekibimize ve emeği geçenlere teşekkür ederiz. Şimdi Batman olarak 22-24 Ağustos 2022 tarihleri arasında İzmir’deki 44 öğrenci ve 44 velimizi ağırlayacağız. Batman halkının misafirperverliğini, sıcakkanlılığını, tarihi yerlerini ve güzelliklerini misafirlerimize tanıtma fırsatı bulacağız” diye konuştu.