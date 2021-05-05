banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
AK Parti'den CHP için videolu yalan makinesi paylaşımı
AK Parti'den CHP için videolu yalan makinesi paylaşımı
Trump, kendisine özel sosyal iletişim platformu kurdu
Trump, kendisine özel sosyal iletişim platformu kurdu
Bilim Kurulu toplantısı ne zaman, saat kaçta? Tam kapanma sonuçları gündemde..
Bilim Kurulu toplantısı ne zaman, saat kaçta? Tam kapanma sonuçları gündemde..
Online alışveriş kısıtlanacak mı? İçişleri'nden yanıt geldi..
Online alışveriş kısıtlanacak mı? İçişleri'nden yanıt geldi..

Batman’daki tarihi çınar ağaçları zamana meydan okuyor

Batman’ın Sason ilçesinde Sevek doğal mesire alanında bulunan 400 ile 600 yıllık olduğu tahmin edilen tarihi çınar ağaçları, zamana meydan okuyor.

BATMAN 05.05.2021, 17:00
Batman’daki tarihi çınar ağaçları zamana meydan okuyor

Batman’ın Sason ilçesinde Sevek doğal mesire alanında bulunan 400 ile 600 yıllık olduğu tahmin edilen tarihi çınar ağaçları, zamana meydan okuyor.

Sason Sevek mesire alanının Dicle Kalkınma Ajansı (DİKA) tarafından desteklenmesiyle vatandaşların hizmetine giren Sevek doğa parkta 45 metreyi aşkın yüksekliği, 12 metreye varan gövde genişliği ve kovuğunda 10 kişinin sığa bileceği büyüklükte olan tarihi çınar ağaçları, zamana direnerek yaklaşık 6 asırdır ayakta kalmayı başardı. Özellikle yaz aylarında vatandaşların piknik yapmak ve yakınında bulunan çeşmeden soğuk su içmek için yoğun ilgi gösterdikleri çınar ağaçlarının gölgesi ise yorgunluklarını atmak isteyenlerin uğrak alanı haline geliyor. Çevredeki vatandaşlar, diğer nesillere de aktarılması için çınar ağaçlarını özenle koruyor.
Yorumlar (0)
22°
açık