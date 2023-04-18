Batman’daki okullara 300 adet masa tenisi ekipmanı dağıtıldı

Batman’da ilk ve orta öğretim okullarına dağıtılmak üzere İl Özel İdare Müdürlüğü bahçesinde masa tenisi dağıtım töreni düzenlendi.

Batman Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ekrem Canalp’ın katılımıyla Batman İl Özel İdare Müdürlüğü bahçesinde 300 adet masa tenisi dağıtım töreni düzenlendi. Masa tenisi dağıtım töreninde konuşan Batman Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ekrem Canalp, “Okullarımız için 300 adet masa tenisi yani her okulumuz için en az bir adet, bazı okullarımıza da birden fazla olmak üzere, köy okullarımıza da ilçelerdeki okullarımızı da kapsayacak nitelikte ve mahiyette küçük bir proje. Bu ama bence çokta güzel ve anlamlı bir proje. Maliyeti yüksek bir proje değil, şuan yapmış olduğumuz milyarlarca liralık yatırımlar var milyarlarca liralık harcamamız var bu onlar içerisinde çok cüzi miktardaki bir harcamaya tekabül ediyor. Ama bence çok anlamlı ve güzel bir proje. Çünkü neden, sporu gençliğe ve taban yaymak için çok güzel bir fırsat. Özellikle sporu çocuklara gençlere sevdirebilmek için de çok güzel çok anlamlı bir fırsat. Çünkü masa tenisi böyle izlediğiniz zaman belki biraz basit gibi gelebilir ama oynadığınız zaman şunu fark ediyorsunuz vücudunuzdaki hemen hemen bütün kasları çalıştıran ve size çok iyide efor sarf ettiren ve bir 15-20 dakika oyundan sonrada sizi çok güzel terleten bir spordur masa tenisi. Basittir ama egzersiz anlamında vücut idmanı anlamında son derece etkilidir. Bu çocuklarımız için de gençlerimiz için de çok kıymetli ve anlamlı. Çünkü çocukların ve gençlerin yaygın şekilde spora çocukluk yaşında, genç yaşında başlamaları önemlidir ve değerlidir. Çünkü bu yaşlarda eğer vücudunuzu alıştırırsanız spora ilerleyen yaşlarda da bu aktivite devam ediyor. Bu masa tenisi de okullara en yaygın şekilde çocuklarımızın kullanabilmesi için basit şekilde ve çokta ucuz şekilde bir aktivite olduğu içinde bu projeyi ben daha önce Edirne’de hayata geçirmiştim her okulumuz için bir masa tenisi diye, burada da Batman’da da aynı projeyi hayata geçirmekten memnuniyet duyuyorum. İnşallah evlatlarımız için de gençlerimiz için de hayırlı olmasını temenni ediyorum. Ve Batmanlı imkanı olan insanlarımızı da masa tenisi oynamaya davet ediyorum” diye konuştu.

İl Özel İdare Genel Sekreteri Abdulkadir Özer ise Batman Belediyesi ve il özel idaresi iş birliği ile üç ay önce 150 adet masa tenisi, 300 adet masa tenisi raketi, 150 adet masa tenisi filesi ve bin adet masa tenisi topu alıp okullara dağıttıklarını söyledi. Özer, "Şu anda çocuklarımızı seyredince ne kadar isabetli bir şey yaptığımızı görüyoruz. İlave olarak bunun yetmediğini gördüğümüz anda valiliğin talimatı üzerine milli eğitim müdürlüğümüzle müşterek bir çalışma yaptık. İhtiyaç olan özellikle ilçe ve köy okullarımızdaki eksiklerimizi de tamamlayalım dedik. Bununla ilgili yine 150 adet tenis masası, 300 adet masa tenisi raketi, 150 adet masa tenisi filesi ve 2 bin adet masa tenisi topu okullara dağıttık. İlk aldığımız 150 adet masa tenisinin üçte birini il özel idaresi olarak üçte ikisini de belediyemiz karşıladı. Son aldığımız 150 adet masa tenisini ise tamamen il özel idare olarak karşıladık. Belediyemiz 412 bin, il özel idare olarak da 1 milyon 72 bin TL, toplamda 1 milyon 484 bin TL gibi bir maliyetle bu hizmeti okullarımıza ve çocuklarımıza sağlamış olduk” diye konuştu.

Dağıtım törenine Batman Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ekrem Canalp’ın yanı sıra İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Adem Taşkın, Belediye Başkan Yardımcısı Fevzi Bakır, Milli Eğitim İl Müdürü Mahmut Kurtaran, İl Özel İdare Genel Sekreteri Abdulkadir Özer, Gençlik ve Spor İl Müdürü Mehmet Şafi Özperk ve tüm ilçe milli eğitim müdürleri ile okul müdürleri katıldı.