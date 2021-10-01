banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
YKS ek yerleştirme sonuçları açıklandı
YKS ek yerleştirme sonuçları açıklandı
Vitor Pereira: İlk hatamızda golü attılar
Vitor Pereira: İlk hatamızda golü attılar
Gram altın fiyatları 500 TL'nin üzerinde!
Gram altın fiyatları 500 TL'nin üzerinde!
Eşinizle kavga ederken dikkat; bu söz boşanma sebebi!
Eşinizle kavga ederken dikkat; bu söz boşanma sebebi!

Batman’daki kurum müdürleri İdlip şehidi Cuma Bağatur’un ailesiyse bir araya geldi

Batman SGK İl Müdürü Alaettin Ökten ve İŞ-KUR İl Müdürü Besim Eviz, İdlib’de rejim unsurlarının saldırısı sonucu şehit olan sözleşmeli er Cuma Bağatur’un Batman’ın Sason ilçesindeki ailesiyle bir araya gelerek şehitlikte Kur’an-ı Kerim okutarak dua etti.

BATMAN 01.10.2021, 11:53
Batman’daki kurum müdürleri İdlip şehidi Cuma Bağatur’un ailesiyse bir araya geldi

Batman SGK İl Müdürü Alaettin Ökten ve İŞ-KUR İl Müdürü Besim Eviz, İdlib’de rejim unsurlarının saldırısı sonucu şehit olan sözleşmeli er Cuma Bağatur’un Batman’ın Sason ilçesindeki ailesiyle bir araya gelerek şehitlikte Kur’an-ı Kerim okutarak dua etti.

Sason ilçesinde faaliyet yürüten Şehit Aileleri ve Gazilerle Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği bünyesinde şehit ailelerini ziyaret eden Batman İŞ-KUR Müdürü Besim Eviz ile SGK İl Müdürü Alaettin Ökten, dernek binasında ilçedeki şehit yakınları ve gazilerle bir araya gelerek, dernek başkanı Mutalip Çelik ve dernek üyeleriyle fikir alışverişinde bulundu. Dernek ziyaretinin ardından şehit yakınlarıyla bir araya gelen Batman’daki kurum müdürleri, Suriye’nin İdlib şehrinde rejim unsurlarının saldırısı sonucu şehit olan sözleşmeli er Cuma Bağatur’un Erdemli şehitliğindeki mezarını şehidin ailesiyle ziyaret ederek Kur’an-ı Kerim okutarak dua etti. Şehit er Cuma Bağatur’un babası Mehmet Bağatur, kurum müdürlerinin ziyaretinden dolayı çok memnun olduklarını belirterek teşekkür etti. Ziyarette Şehit Yakınları ve Gazilerle Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mutalip Çelik, tarafından kurum müdürlerine birer tablo hediye edildi.

Yorumlar (0)
22°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
Takımlar O P
Takımlar O P
Takımlar O P