Batman’daki kurum müdürleri İdlip şehidi Cuma Bağatur’un ailesiyse bir araya geldi

Batman SGK İl Müdürü Alaettin Ökten ve İŞ-KUR İl Müdürü Besim Eviz, İdlib’de rejim unsurlarının saldırısı sonucu şehit olan sözleşmeli er Cuma Bağatur’un Batman’ın Sason ilçesindeki ailesiyle bir araya gelerek şehitlikte Kur’an-ı Kerim okutarak dua etti.

Sason ilçesinde faaliyet yürüten Şehit Aileleri ve Gazilerle Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği bünyesinde şehit ailelerini ziyaret eden Batman İŞ-KUR Müdürü Besim Eviz ile SGK İl Müdürü Alaettin Ökten, dernek binasında ilçedeki şehit yakınları ve gazilerle bir araya gelerek, dernek başkanı Mutalip Çelik ve dernek üyeleriyle fikir alışverişinde bulundu. Dernek ziyaretinin ardından şehit yakınlarıyla bir araya gelen Batman’daki kurum müdürleri, Suriye’nin İdlib şehrinde rejim unsurlarının saldırısı sonucu şehit olan sözleşmeli er Cuma Bağatur’un Erdemli şehitliğindeki mezarını şehidin ailesiyle ziyaret ederek Kur’an-ı Kerim okutarak dua etti. Şehit er Cuma Bağatur’un babası Mehmet Bağatur, kurum müdürlerinin ziyaretinden dolayı çok memnun olduklarını belirterek teşekkür etti. Ziyarette Şehit Yakınları ve Gazilerle Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mutalip Çelik, tarafından kurum müdürlerine birer tablo hediye edildi.