Batman’da Zore Vadi ziyaretçi akınına uğruyor

Batman’ın Sason ilçesinde bulunan Zore Vadisi ziyaretçi akınına uğruyor.

Batmanlı iş insanları ile Diyarbakır’dan gelen 60 kişilik bir grup Zore Vadisine hayran kaldı. Zore Vadisinin bir doğa harikası olduğunu dile getire grup, herkesin burayı görüp gezmesi gerektiğini belirtti. Grupla beraber olan Batmanlı iş insanı Alican Çapkan, kuraklığın burada da kendini gösterdiğini ifade ederek, “Burada araç yolu olmadığı için çok temiz kalmış. Böyle bir doğa harikası başka yerde bulamayız, fırsat buldukça buraya gelip gezme ve dinlenme amaçlı konaklama yapıyoruz. Herkesin gelip burayı görüp doğanın tadını alması gerekir. Ayrıca Zore Vadisinin turizme kazandırılması gerektiğini düşünüyorum, Zore Vadisi kamp alanı için muhteşem bir yer. Burası tanıtılırsa ziyaretçi akınına uğrar” dedi.