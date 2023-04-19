Batman’da zabıta ekipleri bayram şekeri denetimi yaptı

Batman Belediyesi zabıta ekipleri bayram öncesi şeker denetimlerini sıklaştırdı.

Batman Belediyesi, Ramazan Bayramı öncesi il genelinde şeker satışı yapan esnaf ve zincir marketleri denetledi. Kentin farklı noktalarında 6 ekip, 17 personel ile yapılan denetimlerde; reyonları süsleyen bayram şekerlerinin son kullanım tarihinin geçip geçmediği, taze olup olmadığı, saklama koşullarının uygunluğu denetlendi. Şüphelendikleri durumlarda ürünlerin fatura ve irsaliye bilgilerini inceleyen Batman Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, genel denetim gerçekleştirerek ayrıca gıda ve şarküteri ürünlerinde fiyat kontrolü, tarihi geçmiş ürünlerin olup olmadığını, şeker ve lokum ile pastane imalathaneleri ve tatlıcıları da denetledi. Zabıta müdürlüğü, vatandaşların herhangi bir olumsuzlukla karşılaşılması durumunda Alo 153 Beyaz Masayı arayarak şikayette bulunabileceklerini belirtti.