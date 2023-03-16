Batman’da yurtta kalan depremzedeler fidan dikti

Batman’da Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı yurtta kalan depremzedeler fidan dikti.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Süveybe Ana Kız Yurdunda kalan depremzede misafirler, gençlik liderleri ve gönüllü gençlerle Batı Raman kampüsünde fidan dikimi gerçekleştirdi.

"Batman’da bir dikili ağacım" olsun şiarıyla fidan diken misafirler, kendilerine bu imkânı veren Gençlik ve Spor ailesine teşekkür etti.