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Batman’da yediği mantardan zehirlenen kadın hastaneye kaldırıldı

Batman’ın Gercüş ilçesinde yediği mantardan zehirlenen kadın hastaneye kaldırıldı.

BATMAN 27.05.2022, 10:16
Batman’da yediği mantardan zehirlenen kadın hastaneye kaldırıldı

Batman’ın Gercüş ilçesinde yediği mantardan zehirlenen kadın hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgilere göre, Gercüş ilçesine bağlı Gökçe Pınar köyünde Katule Aslan (58) mantar yemeğinin ardından karın ağrısı, mide bulantısı ve kusma belirtileri görüldü. Aslan’ın bir süre sonra rahatsızlandığını fark eden yakınları, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. 112 Acil Sağlık ekiplerince Gercüş Devlet Hastanesi’ne kaldırılan 58 yaşındaki kadın, yapılan müdahalenin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

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