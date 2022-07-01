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Batman’da yaz spor okulları açıldı

Batman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki GSB Spor Okulları törenle açıldı.

BATMAN 01.07.2022, 14:15
Batman’da yaz spor okulları açıldı

Batman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki GSB Spor Okulları törenle açıldı.

Çok Amaçlı Spor Salonunda GSB Spor yaz okulları, atletizm, badmintın, basketbol, jimnastik, eskrim, futbol, güreş, halter, hentbol, judo, karate, masa tenisi, özel sporcular, tekvando, tenis, voleybol ve yüzme branşlarında ücretsiz olarak hizmet verecek. Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde açılan yaz okulları açılış programında konuşan Batman Gençlik ve Spor İl Müdürü Mehmet Şafi Özperk;“Bu yaz hedefimiz çocuklarımızın spor yaparak eğlenmelerini sağlamaktır. Bunun için elimizden geleni yapacağız. Uzman kadrolarımızla merkez ve ilçelerimizde ulaşmadık çocuk bırakmayacağız. Kapımız her zaman spor yapmak isteyenlere sonuna kadar açıktır. Bu süreçte her zaman yanımızda olan ve çocuklarını spor branşlarına yönlendiren velilere ayrıca teşekkür ederim” diye konuştu.

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