Batman’da yapımı tamamlanan taziye evi hizmete açıldı

Batman Belediyesi, taziye evi hizmetlerine bir yenisini daha ekledi.

Batman’da Yenişehir Mahallesi sakinlerinin taziye evi talebi için Batman Belediyesi, Batman Valiliği, İl Özel İdaresi ile Batı Göz A.Ş. firması arasında imzalanan protokolün ardından yapımı iş adamı Rahmetli Dr. Mehmet Söyler tarafından üstlenilen taziye evi vatandaşların hizmetine sunuldu.

7 bin 143 nüfuslu Yenişehir Mahallesi’nin taziye evi ihtiyacını karşılayan Batman Belediyesi, 3 bin 400 metrekarelik alanda 450 metrekarelik inşaat alanı ve 350 kişilik kapasitedeki taziye evini hizmete sundu. Taziye evinin çevre düzenlemesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, iç tefrişatı da Mezarlıklar Müdürlüğü’nce karşılandı.