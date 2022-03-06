Batman’da yağ denetimi

Batman Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, yağ stokçuluğuna karşı denetim gerçekleştirdi.

Batman Belediyesi zabıta ekipleri, kent genelinde marketlere giderek sıvı yağ başta olmak üzere temel tüketim ürünlerinde stokçuluğa karşı market raflarında ve depolarda denetim gerçekleştirdi. Ekipler, marketlerdeki reyonları gezdi. Yapılan denetimlerde ürünlerin etiket fiyatları ile kasa fiyatları arasında tutarsızlık bulunan işletmeler hakkında tutanak hazırlanıp ceza kesildi.

Batman Belediyesi Zabıta Müdürü Muharrem Kara, marketlerde yağ stokçuluğu ve fahiş fiyatlara yönelik denetim yaptıklarını söyledi. Kara, son günlerde sıvı yağlarda aşırı bir fiyat artışı olduğu yönünde ihbarlar aldıklarını belirterek, "Bunun üzerine bizler de tüm marketlere eş zamanlı olarak denetimler gerçekleştirdik. Vatandaşlarımız rahat olsun. Onlar bize ihbarda bulundukça biz de gereğini yapmaya devam edeceğiz. İhbara gerek kalmaksızın zaten denetimlerimizi sürekli yapıyoruz. Vatandaşlarımız mutlak suretle aldıkları fişleri kontrol etsinler’’ dedi.