Batman’da voleybolun şampiyonları belli oldu

Batman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün 2022-2023 Okul Sporları Faaliyet Programında yer alan genç kız ve erkek il şampiyonası sona erdi.

Genç Kızlar Voleybol B kategorisinde Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi, Genç Erkekler B kategorisinde ise Fatma Aliye Anadolu Lisesi takımı şampiyon oldu. 19 Mayıs Spor Salonunda yapılan il şampiyonasına kız ve erkeklerde 21 takım 250 sporcu ile katılım sağladı. Dereceye giren sporculara ödüllerine Okul Sporları Şube Müdürü Ömer Polat, Sportif Eğitim Uzmanları İhsan Bölümcü, Rıdvan Konak ile beden eğitimi öğretmenleri İzzet Biçen ve İkram Ayten verdi. Kızlarda Mehmet Akif Anadolu Lisesi ve erkeklerde ise Fatma Aliye Anadolu Lisesi voleybol takımları okullarını ve Batman’ı grup müsabakalarında temsil etmeye hak kazandı.