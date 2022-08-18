Batman’da uyuşturucuya geçit yok

Batman Belediyesinden uyuşturucu ile mücadeleye büyük destek veriyor.

Bele4diyeden yapılan açıklamaya göre, geleceğin teminatı olan gençlerin her türlü kötülükten ve zararlı alışkanlıklardan korumak amacıyla kentin en işlek noktalarına uyuşturucu ile mücadele hakkında bilgilendirici afişler asıldı. ‘Bilinçli toplum bilgili aile’ şiarıyla yola çıkan Batman Belediyesi ile İl Sağlık Müdürlüğü ortak bir çalışmaya daha imza attı. İnsan yoğunluğunun bulunduğu noktalara bilgilendirici spot ve reklam afişi asan Batman Belediyesi, ebeveynlere büyük görev ve sorumluluklar düştüğünü hatırlattı. Bağımlılığa karşı en etkili ilacın çocuklara karşı gösterilen ilgi ve sevgi olduğunu belirten Batman Belediyesi, madde bağımlılığının artık bir hastalık olarak nitelendirildiğini bununla mücadele için her anne ve babanın bu hastalığın pençesine düşmemesi için bilgi ve bilinç sahibi olmaları gerektiğine dikkat çekti.

Çocuğunun uyuşturucu madde kullandığından şüphelenilmesi halinde İl Sağlık Müdürlüğü ‘Bağımlılık Danışma ve Eğitim (BADEM) Merkezi’ne müracaat edilmesi gerektiğini dile getiren belediye, asılan afişlerde ‘kitabın sonunu merak et, uyuşturucuyu merak etme!’, ‘çocuklar sizden ilgi ve sevgi bekler’, ‘maçın sonunu merak et, uyuşturucuyu merak etme!’ gibi sloganlar ile uyuşturucunun merak edilmemesine dikkat çekiyor.