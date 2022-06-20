Batman’da uyuşturucu operasyonunda 5 tutuklama

Batman il merkezinde yapılan üç ayrı operasyonda çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirilirken, olayla ilgili gözaltına alınan 6 şüpheliden 5’i tutuklandı.

Batman İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, son bir haftada yapılan üç ayrı operasyonda 8 kilo kubar esrar, bin 562 adet ecstasy hap 2, adet uyuşturucu tartımında kullanılan hassas terazi ve 2 adet ruhsatsız tabanca ele geçirilirken, 6 şüphelinin yakalanarak gözaltına alındığı bildirildi. “Uyuşturucu satmak” suçundan adli makamlara sevk edilen 6 şüpheliden 5’i tutuklanarak cezaevine teslim edilirken, 1 şüphelinin tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldığı belirtildi.