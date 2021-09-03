Batman’da uyuşturucu operasyonunda 5 gözaltı

Batman’da uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen 2 ayrı operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.

Batman İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, torbacılık yöntemiyle uyuşturucu ticareti yaparak toplum sağlığına ve toplumsal huzura zarar veren ve bu yolla haksız kazanç elde edenlere yönelik 31 Ağustos’ta 2 operasyon düzenlendi. 2 ayrı operasyonda, 5 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda, şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 700 gram esrar ve 2 kilogram metamfetamin ele geçirildi. Zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.