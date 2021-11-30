Batman’da uyuşturucu operasyonu: 2 kişi tutuklandı

Batman’da İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından bir araçta yapılan aramada 3 kilo 850 gram kubar esrar ele geçirildi. Olaya ilişkin 2 kişinin tutuklandığı bildirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından uyuşturucu madde ticareti yapanlara yönelik operasyon düzenlendi. Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Operasyonda, 2 şüpheli yakalanmış şüphelilerin kullandığı araçta yapılan aramada, 3 kilo 850 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi. Adli makamlara sevk edilen 2 kişi, tutuklanarak cezaevine gönderildi" denildi.