Batman’da üreme sağlığı eğitimi

Batman İl Sağlığı Müdürlüğü tarafından üreme sağlığı eğitimi düzenlendi.

Batman İl Sağlık Müdürlüğü tarafından düzenlenen programda, halk sağlığı hizmetleri çocuk, ergen, kadın ve üreme sağlığı birimi, anne ölümlerini önlemek ve anne sağlığını korumak, bebeklerin sağlıkla doğmalarını ve yaşamalarını sağlamak, istenmeyen gebelikleri önlemek amacıyla üreme sağlığı eğitimi verildi.

Eğitim çerçevesinde görev alan çocuk, ergen, kadın ve üreme sağlığı birim sorumlusu Nuray Sarı, Dr. Kıymet Bilgiç, ebe Hikmet Kızıl Erzen, ebe Gülsümen Güzel tarafından üreme sağlığına giriş, aile planlaması ve danışmanlığı, cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlar, gençliğe yönelik üreme sağlığı ve güvenli annelik konularında eğitim verildi. Eğitimi başarı ile tamamlayan aile hekimleri ve aile sağlığı çalışanlarına sertifikaları İl Sağlık Müdürü Uzman Dr. Semih Canpolat tarafından verildi.