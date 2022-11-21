Batman’da Tunç ve İnanç aileleri arasında barış sağlandı

Batman’da bir ay önce Tunç ve İnanç aileleri fertleri arasında meydana gelen ve 3 kişinin yaralandığı taşlı bıçaklı kavga ile başlayan husumet, iş adamı Esat Ekremoğlu ve bazı kanaat önderlerinin girişimleriyle barışla sonlandırıldı.

Batman’da benzer birçok olayı girişimleri sonucunda barışla sonuçlandıran iş adamı Esat Ekremoğlu, aileler arasında başlayan husumetlerin barışla sonuçlanması olayların büyümemesi açısından büyük önem taşıdığını söyledi. İş adamı Ekremoğlu, “Bu gün ilimizde bulunan kanaat önderleri, İsmet Demir, Deniz Demir, Zeki Çiftçi, Fethullah Akburak ve diğer iş adamlarıyla birlikte aralarında husumet bulunan iki ailemizi bir araya getirerek olayların büyümemesi için barıştırdık. Bu iki ailemiz barışı seçerek kendi huzurlarıyla birlikte kentin huzuruna da katkı sağlamıştır. Maalesef ilimizde son günlerde bazı aileler arasında meydana gelen kavgalar yüzünden hepimizi üzen ölümler meydana gelmiştir. Ümit ederim ki bu iki ailelerimiz arasında başlayan barış kalıcı olur ve diğer husumetli ailelerimize de örnek olur. Bu barışa katkı sağlayan her iki ailemize ve kanaat önderlerimize teşekkür ediyorum” dedi.

Ekremoğulları iş merkezinde düzenlenen barış töreni, ailelerin bir araya gelerek tokalaşmasının ardından okunan dualar ile son buldu.