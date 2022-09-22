Batman’da travma konulu sempozyum düzenlendi

Batman İl Sağlık Müdürlüğü, İl Ambulans Başhekimliğinin organize ettiği 1. Acil Tıp Sempozyumu, travma konu başlığı ile yapıldı.

Batman Kültür Merkezi Konferans Salonu’nda düzenlenen konferansa İl Sağlık Müdürü Uzman Doktor. Semih Canpolat, sağlık yöneticileri ile Batman ve çevre illerden sağlık çalışanları katıldı.

İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Semih Canpolat yaptığı açılış konuşmasında, 1. Acil Tıp Sempozyumuna katılmaktan dolayı heyecan duyduğunu ve bu sempozyumun Batman’a hayırlı olmasını diledi.

Canpolat, “Travma hayatımızın ve meslek yaşantımızın her aşamasında karşılaşılan ciddi ve hayati yaralanmalar içermektedir. Bu sempozyumda amacımız dikkatli yaklaşım ve müdahaleler ile hastalara maksimum yarar sağlamaktır. Bugün düzenlenen sempozyumumuzda en sık karşılaşılan travmalar ile ilgili güncel yaklaşımlar ele alınacaktır. Bugünden başlayarak sürekli olarak düzenlemeyi planladığımız Sempozyumlar ile Batmanımızı bir eğitim merkezine çevirmek için yoğun bir tempoda çalışacağız. Bu sempozyumun düzenlenmesinde büyük emekler veren il ambulans servisi başhekimliği çalışanlarına ve yoğun katılımları ile bugün bu salonu dolduran bütün katılımcıları teşekkür eder hoş geldiniz diyorum" dedi.

Alanında uzman hekimlerin sunumları ile devam eden sempozyumda travmalı hastalara müdahale konuları geniş bir çerçevede konuşuldu.