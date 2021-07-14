Batman’da trafik kazası, 4 yaralı

Muş üzerinden Batman’a gelen 27 KN 477 plakalı otomobil Batman Kozluk Devecik köyünde seyir halindeyken takla attı.

Meydana gelen kazada aynı aileden olduğu belirlenen 2’si çocuk 4 kişi yaralandı. Saat 15.00 sularında seyir halinde olan otomobil sürücüsü bir anda direksiyon hakimiyetini kaybederek takla attı. Kazada, araçta bulunan 2’si çocuk 4 kişi yaralandı. Yaralılar, kaza yerine gelen 112 sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme devam ediyor.