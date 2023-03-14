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Batman’da tırda uyuşturucu ele geçirildi

Yurt dışından Batman’a getirilen bir tırın dorsesinde yapılan aramada çanta içerisine gizlenmiş 11 şeffaf pakete sarılı halde 7 kilo 65 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

BATMAN 14.03.2023, 13:36
Batman’da tırda uyuşturucu ele geçirildi

Yurt dışından Batman’a getirilen bir tırın dorsesinde yapılan aramada çanta içerisine gizlenmiş 11 şeffaf pakete sarılı halde 7 kilo 65 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Batman İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, polis ekiplerince yurt dışından Batman’a uyuşturucu madde getiren tırda yapılan arama neticesinde; tırın dorse kısmında çanta içerisine gizlenmiş 11 şeffaf pakete sarılı halde 7 kilo 65 gram metamfetamin maddesi ele geçirildiği bildirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheliden 2’sinin tutuklanarak cezaevine teslim edildiği kaydedildi.

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