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Batman’da tırda uyuşturucu ele geçirildi
Yurt dışından Batman’a getirilen bir tırın dorsesinde yapılan aramada çanta içerisine gizlenmiş 11 şeffaf pakete sarılı halde 7 kilo 65 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.
BATMAN 14.03.2023, 13:36
Yurt dışından Batman’a getirilen bir tırın dorsesinde yapılan aramada çanta içerisine gizlenmiş 11 şeffaf pakete sarılı halde 7 kilo 65 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.
Batman İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, polis ekiplerince yurt dışından Batman’a uyuşturucu madde getiren tırda yapılan arama neticesinde; tırın dorse kısmında çanta içerisine gizlenmiş 11 şeffaf pakete sarılı halde 7 kilo 65 gram metamfetamin maddesi ele geçirildiği bildirildi.
Olayla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheliden 2’sinin tutuklanarak cezaevine teslim edildiği kaydedildi.