Batman’da Tarım Kredi Kooperatif marketi açıldı

BATMAN (İHA) – Batman’da Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri iştiraklerinden Tarım Kredi Pazarlama ve Marketçilik A.Ş. bünyesinde market açıldı.

Hizmete açılan marketin Batman’a hayırlı olması dileğinde bulunan Milletvekili Özdemir, bu marketlerin piyasayı düzenleyici bir aktör olarak sahada yer aldıklarını belirtti. Özdemir, “Biz, bu dönemde Türkiye olarak, hükümet olarak bu tür firmaları büyük şehirlerde nüfus yoğunluklu şehirlerimizden başlattık ve bu marketler yavaş yavaş daireyi genişleterek Türkiye’nin her ilinde, her ilçesinde, her yerleşim biriminde en azından piyasayı düzenleyici bir şekilde bir aktör olarak sahada yer almaya başlıyor. Bunun da ilk şubesini Batman’da inşallah hep beraber açacağız. Hayırlı uğurlu olsun. İnşallah Tarım Kredi Kooperatifi olarak sadece marketçilik alanında değil, buradaki çiftçilerimize, kırsaldaki özellikle organik gıda maddeleri ile hem sözleşmeli çiftçiliğe hem de bu marketçilikte de piyasa düzenlemesi oluşturarak vatandaşa çok güzel bir hizmet olacaktır” dedi.

Tarım Kredi Pazarlama ve Marketçilik A.Ş. Kurumsal İletişim Müdürü Mustafa Söylemez ise yaptığı konuşmada, Batman mağazasının hayırlı olması temennisinde bulundu. Söylemez, “Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri bir çiftçi kuruluşudur. 17 bölge birliği, bin 615 Kooperatifi, 200 hizmet bürosu ve 19 iştiraki ile çiftçimizin hizmetinde olan bir kooperatif yapılanmasıdır. Tüm dünya örneklerinde olduğu gibi Türkiye’de de Tarım Kredi Kooperatifleri bir elini çiftçiye uzatırken, diğer taraftan da tüketicinin yanında yer alıyor. Bu hedef doğrultusunda üretici ile tüketici arasında köprü vazifesini yerine getiriyor“ diye konuştu.

Tarım Kredi Pazarlama ve Marketçilik A.Ş. olarak 5 yıllık strateji planı hazırladıklarına işaret eden Söylemez, "Hazırladığımız stratejik plan doğrultusunda çalışmalarımıza yoğun olarak devam ediyoruz. Cumhurbaşkanımız 2021 yılının başında bize 500 market hedefi vermişti. Kooperatif Market olarak 2021 yılı sonunda 700. mağazamızı açarak çok daha iyi bir performans sergiledik. Cumhurbaşkanımızın verdiği 1000 mağaza hedefine de 2022 başında ulaştık. Bu gün bin 300’ün üzerinde mağazamız ile milletimize hizmet etmenin gururunu yaşıyoruz. Türkiye genelinde 12 lojistik merkezimiz var. Bu lojistik merkezlerimiz sayesinde 77 il ve 428 ilçede kaliteli ve güvenilir gıdaları halkımız ile buluşturuyoruz. Yılsonuna kadar 81 ilde halkımıza hizmet edebilmek için var güzümüzle çalışıyoruz ” şeklinde konuştu.

Açılışa katılan iş adamı Esat Ekremoğlu ise “Türkiye Tarım Kredi Kooperatif Market’in çok daha güzel yatırımlar yaparak bu şubelerini artırmasını diliyorum. Batman halkı her şeyin en iyisine ve en güzeline layık. Bu dönemde Tarım kooperatiflerinin özellikle Batmanlılara istihdam sağlamasını diliyorum” ifadelerinde bulundu.

Market, çok sayıda davetlinin katılımıyla hizmete açıldı.